Tv per ragazzi, la Pasqua con Nickjr, Nickelodeon e Super! Con speciali tv, sorprese, talent e cantanti e un dono per i "soldati" del coronavirus

Il canale per ragazzi Nickelodeon (Sky 605), propone fino a martedì 14 aprile alle 14.45, una programmazione tutta incentrata sulla famiglia in occasione della festività pasquale. Quelle più famose dell'emittente televisiva saranno tutte mescolate: “Henry Danger”, “SpongeBob”, “I Thundermans”, “A Casa dei Loud” e la nuova famiglia de “I Casagrande”, spin-off di “A Casa dei Loud”. Per i più piccoli, invece, ci sarà ”Correndo verso Pasqua con Blaze” in onda su Nick Jr (Sky 603), fino a martedì alle 13.45. Su Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, l'appuntamento è con Kid Danger: ogni giorno intorno alle 13.40, andranno in onda i film con Jace Norman come protagonista.

Infine Nickelodeon ha deciso di inviare 2.000 uova di Pasqua personalizzate con una sorpresa dei Paw Patrol, la squadra dei cuccioli più famosi in tv, a 7 ospedali italiani in emergenza da Covid-19. Le uova sono state donate ai reparti di terapia intensiva dei seguenti ospedali: ASST Cremona, Niguarda, San Raffaele, Vittore Buzzi, Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, Luigi Sacco e Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

