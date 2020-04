Otto e Mezzo, imbarazzo per Alessandro Sallusti in collegamento: spunta la sua compagna, così

12 aprile 2020 a

Attenzione ai videocollegamenti con le televisioni via Skype. Ne sa qualcosa Alessandro Sallusti, al centro di un curioso fuoriprogramma nella puntata di Otto e Mezzo andata in onda venerdì 10 aprile. Il direttore del Giornale stava dicendo la sua nel corso della trasmissione de La7 condotta da Lilli Gruber, quando alle sue spalle, come si vede nella foto qui sotto, è spuntata la compagna. Ecco Patrizia Groppelli, che camminava su e giù in corridoio all'irrequieta ricerca di qualcosa, vestita con una deliziosa magliettina bianca. "Sei inquadrata", le ha comunicato Sallusti sotto voce ad un certo punto, ma anche quelle parole sono state sentite da tutti. Attenzione, insomma ai collegamenti con Skype.

