Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip: "Mio marito mi ha detto di aver avuto una botta di gelosia terribile"

Adriana Volpe parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip, bruscamente interrotta proprio quando era data la favorita per la vittoria finale a causa di un lutto familiare. "Ero una babbiona, invece nella casa mi sono scatenata", ha ammesso la Volpe, che molti fan del reality di Canale 5 hanno sognato in coppia con Andrea Denver. Ma tra Adriana e il giovane modello non c'è nulla più di una bella amicizia, il matrimonio con Roberto Parli procede a gonfie vele. "Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: 'Ho avuto una botta di gelosia terribile'. Nella vita ho sempre protetto lui e mia figlia dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata".

