Non è l'Arena, Massimo Giletti e Matteo Salvini faccia a faccia: anticipazioni, polemiche su Conte e la Lombardia

18 aprile 2020 a

a

a

Massimo Giletti torna in onda con Non è l’Arena domenica 19 aprile alle 20.30. Dalle prime anticipazioni che filtrano sulla trasmissione di La7, è previsto un faccia a faccia tra Giletti e Matteo Salvini: al centro della discussione ci saranno gli scenari di politica interna ed estera conseguenti all’emergenza coronavirus, ma anche l’attacco sferrato alla Regione Lombardia per il caso delle Rsa, sul quale sta indagando la magistratura. Giletti e la sua squadra racconteranno la più stretta attualità, cercando di comprendere cosa non ha funzionato nella regione più colpita in Italia dall’epidemia e in particolare nelle case di riposo, non solo lombarde. Non mancherà poi un focus anche sulle conseguenze economiche del coronavirus, sulla ormai nota fase 2 e sul caos della ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del governo.

Salvini fa quello che Conte non si degna di fare: contatta l'imprenditore, parole da premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.