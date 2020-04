Amici, l'ultima bomba di Nicolai Gorodiskii su Timor Steffens: "Perché ho reagito", guerra infinita

26 aprile 2020 a

a

a

Dice di essere profondamente cambiato Nicolai Gorodiskii, uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi, il quale si è contraddistinto per il carattere assai fumantino. Intervistato da MondoTv24 ha ripercorso la sua parabola nel talent, parlando ovviamente anche del duro diverbio iniziale con Timor Steffens: "Io ho imparato a non essere impulsivo, ho reagito perché non mi è piaciuto il fatto che lui ha aggiunto che ci fosse stata una grande differenza tra Talisa e me. Non era vero – ha rimarcato Nicolai –, mi ha dato fastidio. Ero nuovo e per me era pure stressante perché ero arrivato e già tutti si conoscevano”. Dunque, ancora una secca smentita a chi sostiene fosse stato raccomandato dalla De Filippi: "Sono cose di cui rido. Ho ballato in tutto il mondo, non mi merito che lo dicano", ha tagliato corto. Ultima battuta su Javier Rojas, con il quale il rapporto nel tempo è mutato. E Gorodiskii ha spiegato: "Io l'ho perdonato. All’inizio non ero così, sono contento che sono riuscito a riavvicinarmi”.

Amici, la vita difficile di Nicolai: "Quando la gente non ti sente...", uno sfogo commovente

"Perché Maria De Filippi non mi poteva parlare". Bomba nella notte, Nicolai vuota il sacco: terremoto ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.