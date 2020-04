Gemma Galgani, rissa con Tina Cipollari al Trono over. "Finta puritana, stupida!", finisce a urla e lacrime

27 aprile 2020 a

a

a

Nuovi momenti di tensione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari al Trono Over di Uomini e donne versione coronavirus. La Dama di Torino si commuove e arriva a piangere ascoltando i messaggi dei corteggiatori di Giovanna Abate, e l'opinionista storica di Maria De Filippi come al solito la prende di punta: "Basta fare la puritana, che sappiamo bene come la pensi.. Si è sempre lamentata di quelli che non prendevano l'iniziativa subito!" La tesi della Cipollari è chiara: Gemma sarebbe invidiosa dei corteggiatori di Giovanna.

"Ho notato – spiega la Galgani riferita a un corteggiatore della "collega" – che comunque ha mandato degli oggetti, delle cose importanti, con più sostanza. Mi ha colpita questa cosa perché è giovane, però è profondo”. "Sta piangendo per il modo differente di essere corteggiate - la incalza a questo punto Tina -. Ma ti rendi conto che questi sono ragazzi giovani? Lei vorrebbe che questi ragazzi giovani corteggiassero lei!". Dopo averle dato della "stupida" e della "insicura", infierisce: "Adesso a mettersi in competizione… Addirittura ci piangi!". Gemma non ci sta e risponde con altre lacrime, chiedendo alla Cipollari di lasciarla stare. “Sei stanca di persone – ribatte Tina – che ti sbattono la verità in faccia. Perché stai piangendo?”. "Lasciami vivere questo momento senza le tue interferenze!”, urla la Galgani, regalando poi un meme al popolo di Twitter e Instagram: "Non riuscirai a togliermi le emozioni!", Ma Tina ha l'ultima parola: "Io parlo quanto mi pare. La devi finire di invitarmi a stare zitta. Io parlo quando voglio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.