I Fatti vostri, Paolo Fox replica alle accuse: "Un 2020 bellissimo? Video montato ad arte"

Paolo Fox torna in tv. Ma non per il consueto appuntamento zodiacale. L’astrologo, per propria scelta vista l’emergenza coronavirus, non è più a I Fatti vostri da due mesi. Ma ora che la situazione sta piano piano tornando alla normalità, rivela TvBlog, Fox torna in onda per chiarire una faccenda che lo riguarda personalmente.

La questione nasce da un video che spopola sul web tratto dalla puntata speciale di fine 2019 in cui parla di una situazione astrale “bellissima” nei mesi che vanno da gennaio a maggio e di “grandi successi” nella prima parte dell'anno. Una frase estrapolato dall’oroscopo di un non meglio precisato segno zodiacale.

