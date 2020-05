Giorgia Cardinaletti, Unomattina Estate le va già stretto? Voci clamorose dalla Rai: "A cosa punta in autunno"

16 maggio 2020 a

A Giorgia Cardinaletti Unomattina Estate potrebbe stare già stretta, e c'è chi spiffera, in Rai, che tra qualche mese l'ex conduttrice della Domenica sportiva, ora al Tg1, sterebbe già mirando al bersaglio grosso.

Secondo Giuseppe Candela per Dagospia, "a viale Mazzini si parla di una grande ascesa professionale" per la giornalista "molto stimata" si dice, anche da Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano. Data quasi per certa alla conduzione di Unomattina Estate, secondo indiscrezizoni la Cardinaletti "potrebbe ottenere anche la guida della versione autunnale" di Unomattina, storico programma del mattino di Raiuno, "al posto di Valentina Bisti". Grandi novità nel mercato dei conduttori, insomna.

