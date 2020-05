Maurzio Mannoni, gaffe in diretta durante Linea Notte: il microfono gli cade e non si sente più nulla

16 maggio 2020 a

a

a

Sono gli imprevisti della diretta. Succedono a tutti anche a chi come Maurizio Mannoni ha anni di esperienza alle spalle in video. Stavolta durante il suo Linea Notte, l'approfondimento giornalistico quotidiano del Tg 3, al giornalista è caduto il microfono in diretta con la conseguenza di non poter più sentire la sua voce. Mannoni stava presentando la puntata e i temi che avrebbero affrontato. In quel momento stava parlando della scomparsa di Ezio Bosso,

"Ma come fai a collegarti alle sei?". Disastroso autogol in Rai: per difendere Giovanna Botteri da Striscia, piovono balle in diretta tv

Intanto di Mannoni si parla anche in chiave politica. Dopo le prime indiscrezioni giornalistiche su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Liguria, lui, nato a La Spezia, ha detto la sua: “Sarei gratificato se qualcuno, mi chiedesse di candidarmi. Dopodiché bisognerebbe valutare le condizioni”, una mezza apertura del giornalista del Tg 3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.