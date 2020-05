Ylena Carrisi, sulla tv spagnola "la madre di tutte le bombe". Testimonianza sconvolgente: "Patto di riservatezza, ma..."

20 maggio 2020 a

Sfida tv spietata. La chiamano “la madre di tutte le bombe”, ovviamente in spagnolo. Va in onda una sfida imperdibile tra Sálvame (magazine di gossip di Telecinco) e Pasapalabra (game show di Antena 3). Telecinco rispolvera la storia tragica di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power di cui si sono perse le tracce da anni dopo la sua scomparsa in America. Il programma svela un segreto. “Anno 2005. Edifici Mediaset. In questo stesso studio e con una squadra ridotta di persone, è stato effettuato un poligrafo segreto a Lydia Lozano. Obiettivo: saper quello che accadde realmente con il caso di Ylenia Carrisi. Quello che è accaduto lasciò segnati tutti i presenti. E il programma ha avuto accesso a quel poligrafo”, dice il conduttore. Senza svelare altri particolari.

Lydia Lozano è la giornalista, ospite di Telecinco, che sollevò un caso clamoroso dicendo che Ylenia sarebbe a Santo Domingo. Quindi sarebbe viva. Al Bano è sempre stato sul piede di guerra contro presunti avvistamenti che si sono rincorsi negli anni. Ma la giornalista, ospite a Telecinco, dice di non poter svelare il segreto per un patto di riservatezza stretto in precedenza. Doccia gelata per il conduttore Jorge Javier Vázquez. Gli ascolti volano lo stesso. “Sálvame vs Pasapalabra finisce con la vittoria di Telecinco, che mette KO Antena3 (19.5% di share per Telecinco e 18.1% per la concorrenza).

