Le Iene, l'influencer 17enne costringe un ragazzo disabile a spogliarsi e lo umilia davanti a tutti

Un servizio inquietante e doloroso, quello trasmesso a Le Iene, il programma di Italia 1 che si è occupato della storia di Khadim, un ragazzo di 21 anni sordo e con dei problemi cognitici. Già, perché in quella che pensava essere una chat si è spogliato e masturbato, peccato che fosse però protagonista inconsapevole di una diretta Instagram davanti a centinaia di persone. E, quando lo ha scoperto, ha pensato al suicidio. A fregarlo una ragazza di 17 anni, che sogna di fare l'influencer e che non si è fatta alcuno scrupolo ad umiliare il ragazzo davanti a tutti. Raggiunta dalla Iena Nina, la ragazza si è spesa in insulti razzisti contro Khadim, fino a che non sembra aver capito cosa ha combinato: "La ho fatta grossa". Poi, però, parlando di razzismo aggiunge: "Almeno dei cinesi fatemelo dire...".

Le Iene, influencere 17enne umilia il ragazzo: il video

