Amici Speciali, le strane parole di Irama: "Io, con i preti...". Ma davvero?

“Vi dico la verità. Nessuna ansia. C’è un bel progetto di beneficenza, zero competizione”, esordisce Irama. Stasera - venerdì 22 maggio su Canale 5 - Amici Speciali cosa ci riserverà? “Accoppiata strana. Io con dei preti. Stasera capirete perché”: Irama a Radio Zeta non dice altro. Ma subito sui social i fan iniziano a scrivere della sua comparsata in studio da Maria De Filippi. Potrebbe trattarsi di una nuova coreografia. La scorsa settimana Giuliano Peparini ha stupito tutti con un quadro suggestivo su San Francesco. Stasera, quindi, potremmo assistere a qualcosa di simile. Sicuramente una coreografia mozzafiato.

Intanto, è uscita l’ultima canzone di Irama. S’intitola “Mediterranea” ed è già un successo. Ha tutto il sapore del vero tormentone. Irama nelle ultime ore ha cambiato look: nuovi orecchini e capelli ricci. Folti. I fan si sono chiesti il motivo di questa virata. “Sto molto attento a quello che indosso, per me è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”. Parola di Irama. Caso chiuso.

