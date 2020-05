Domenica In, Anna Tatangelo prima dell'ospitata si mostra così: scollatura mostruosa, roba da svenire

24 maggio 2020 a

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 24 maggio, anche la meravigliosa Anna Tatangelo, data nuovamente in crisi con Gigi D'Alessio. Ma qui, il gossip non c'entra. A tenere banco, infatti, è l'invito rivolto dalla cantante di Sora ai suoi fan poco prima dell'ospitata. Un video pubblicato nelle story su Instagram e rilanciato sui social dal Fan Club della cantante. Poche parole per rinnovare l'appuntamento in televisione. "Ciao ragazzi ci vediamo tra poco a Domenica In. Mi raccomando non mancate, a tra poco". Ma a colpire è la bellezza, accecante, di Anna Tatangelo. Maglietta nera con scollatura profondissima e un filo di trucco, rivolge a tutti i suoi seguaci un invito che è impossibile rifiutare.

