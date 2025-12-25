Affari Tuoi, esplode il caos a fine puntata: la messa della Vigilia va in onda così

Il percorso di Giorgia non è stato dei più agevoli: dopo aver aperto diversi pacchi rossi senza troppa fortuna , ha comunque mantenuto un buon posizionamento nella gara. L’atmosfera si è fatta più leggera quando nella scenografia natalizia ha fatto il suo ingresso Babbo Natale, regalando al pubblico e alla concorrente un sorriso e un momento di festa.

Durante la puntata speciale della vigilia di Natale 2025 di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi non ha fatto mancare sorprese e tensione, con protagonista una concorrente pugliese intenzionata a centrare il colpo grosso . La diretta ha visto il volto della Puglia, la 30enne di Brindisi, Giorgia , affrontare le varie fasi della sfida: un mix di scelte strategiche, offerte dal Dottore e momenti di pura suspense, il tutto accompagnato dalla presenza affettuosa della madre, che per oltre quattro decenni ha lavorato come commessa in una farmacia.

Nel corso del gioco non sono mancate le proposte da parte del Dottore, con offerte pari a 24.000, 10.000 e 15.000 euro, ma Giorgia ha deciso di non accettarle, forte dei suoi progetti e delle sue ambizioni personali. Una mossa rischiosa che l’ha portata prima a sostituire il pacco numero 12 con il 7 — scoperto poi contenere un valore rilevante — e poi a effettuare un ulteriore cambio senza però riuscire a riportare la situazione a suo favore. La sua partita si è conclusa con l’accesso alla fase della Regione Fortunata, ma l’individuazione della regione vincente si è rivelata errata: la siciliana era la regione con il premio, mentre la scelta della concorrente era ricaduta sulla Basilicata, già uscita nelle fasi precedenti della puntata.

Negli ultimi minuti di programmazione, molti telespettatori, su X, hanno tuonato per come è stata gestita la fascia successiva del palinsesto di Rai 1: subito dopo la conclusione di Affari Tuoi è stata trasmessa la Messa della Vigilia di Natale, già in corso. Insomma, non dal principio. Sui social — in particolare su X — sono fioccate critiche da parte di utenti che hanno segnalato la stranezza. "Cioè non ho capito la diretta dal Vaticano è partita a Messa già iniziata perché la Rai doveva mandare in onda Affari Tuoi?", tuonava Jack. E come lui, diversi altri.