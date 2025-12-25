Affari Tuoi, il gelo di Natale: De Martino caccia Herbert Ballerina

La sera della Vigilia di Natale è stata accompagnata anche quest’anno da Affari tuoi, in onda il 24 dicembre con una puntata speciale ricca di emozioni. A giocare è stata Giorgia, arbitro di basket originaria della Puglia, arrivata in studio insieme alla madre Annamaria, farmacista in pensione e nonna affettuosa di Francesco e Giulia. Siamo ovviamente nel regno di Stefano De Martino su Rai 1, dove la concorrente ha iniziato la sua partita con il pacco numero 12, dando vita a una sfida intensa ma purtroppo poco fortunata.

Fin dall’inizio De Martino ha cercato di creare un clima leggero e festoso, sottolineando lo spirito natalizio della serata e concedendo subito tre tiri iniziali. In studio non è mancato un momento di comicità grazie alla presenza di Herbert Ballerina accompagnato da un Babbo Natale, che ha strappato sorrisi al pubblico.

I primi pacchi aperti non hanno portato buone notizie: Giorgia ha eliminato un premio da 100 euro, ma anche due importi importanti come 10.000 e 30.000 euro. Il Dottore ha quindi avanzato una prima proposta da 35.000 euro, che madre e figlia hanno deciso di rifiutare, preferendo continuare a giocare.

Nel corso della partita sono usciti altri premi significativi, tra cui 50.000 e 75.000 euro, mentre l’offerta è rimasta invariata. Nonostante le perdite, la concorrente ha scelto di proseguire, confidando nella possibilità di ribaltare la situazione. L’eliminazione del premio massimo da 300.000 euro ha però rappresentato un duro colpo, seguito da una nuova proposta del Dottore, questa volta più bassa.

Determinata e coinvolta dall’esperienza, Giorgia ha continuato la sua corsa, ma il momento più amaro è arrivato quando si è scoperto che il pacco lasciato conteneva ben 200.000 euro. Da lì in poi la partita si è fatta sempre più in salita, fino all’uscita anche dell’ultimo premio rilevante rimasto in gioco.