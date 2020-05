Stasera Italia, niente cipollotti: cosa appare alle spalle di Sallusti, clamoroso sfottò della compagna?

28 maggio 2020 a

a

a

Si torna a parlare di uno dei tormentoni di questo periodo "al coronavirus", in cui i collegamenti con le trasmissioni si effettuano da casa. Quale tormentone? Cosa appare alle spalle di Alessandro Sallusti. Già, in queste settimane abbiamo visto carciofi, melograni, carote enormi, limoni e cipollotti. Ma nella serata di mercoledì 27 maggio, in collegamento con Stasera Italia - il talk di approfondimento in onda su Rete 4 - , il direttore ha cambiato registro: ecco infatti apparire alle sue spalle una scatola di pelati, una confezione di pomodori collocata al fianco della macchina da scrivere d'epoca. Scelta, si suppone, di Patrizia Groppelli, la compagna di Sallusti, che ne cura la scenografia per le dirette televisive (lo ha spiegato lui stesso). Scelta, come sottolinea TvBlob, che potrebbe essere auto-ironica: una scatola di pelati così come è pelato Sallusti.

"Un avviso di garanzia per Napolitano". Caso Palamara, Sallusti alza il tiro: parole pesantissime in diretta da Porro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.