Vieni da Me, paura per Caterina Balivo: "Cos'è stato? Ma era nella canzone?". Esplosione in diretta

28 maggio 2020 a

a

a

Paura in diretta a Vieni da Me. Mentre Caterina Balivo era impegnata in un'intervista con Samuel Heron, un'esplosione ha distratto la conduttrice. "Cos'è stato? Ma era nella canzone?", immediata la replica degli autori che le spiegano l'accaduto: "È esploso un proiettore". E così la Balivo rassicura il pubblico: "Mi avete visto con una faccia spaventata perché ho sentito un botto. Mi hanno detto che è esploso un proiettore" dice per poi tornare al colloquio con l'ospite. Heron, una volta che lo studio si è calmato, ha poi presentato il nuovo singolo Nella pancia della balena featuring con i The Kolors, in uscita proprio domani venerdì 29 maggio.

"Mi piace quando muovi quel cu*** grande". Gelo su Rai 2: il disastro mentre la Balivo intervista Memo Remigi



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.