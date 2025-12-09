La volta buona, Bruno Vespa spiazza tutti: "Io, dolce oltre l'immaginabile"

"Parlami di quest'anno da nonno": Caterina Balivo lo ha chiesto al suo ospite, Bruno Vespa, a La Volta Buona su Rai 1. E il giornalista nonché conduttore di Porta a Porta ha risposto sorridendo: "Meraviglioso, mio nipote compie un anno l'11 dicembre e non vedo l'ora di festeggiarlo, di stare insieme, è un bambino allegrissimo, determinato, con un carattere forte...". A quel punto la conduttrice lo ha interrotto chiedendogli: "Ha un nonno che si chiama Bruno Vespa?".

E il giornalista, ridendo, ha messo le mani avanti: "Non so se ha preso da me, però è un bel bambino". "Ma riesci a essere un po' un tenerone con lui oppure...", ha domandato, incuriosita, la Balivo. "No, io sono un tenerone sempre", ha sottolineato, questa volta serio, Vespa. Una confessione, la sua, che ha letterlamente spiazzato la presentatrice, rimasta senza parole. "Io vedo che ti arrabbi in televisione", ha provato a controbattere lei. Ma il giornalista ha insistito: "Certo che mi arrabbio, ma io sono la persona più romantica, tenera e dolce del mondo, oltre l'immaginabile".

La Balivo, allora, è rimasta ancora più stupita: "Romantico? Bruno Vespa? Vuoi distruggere così la tua immagine... E fammi qualche esempio". "Io ogni volta che vedo un cielo...", ha cominciato a dire il conduttore. E lei: "Beh il cielo di Roma spesso è rosa, quella roba lì ti fa volare?". "Ieri sera, quando è andato via il Papa, il cielo era di un rosa meraviglioso. E uno che fotografa i cieli non è romantico?", ha fatto notare Vespa. E la Balivo non ha potuto che dirsi d'accordo: "Molto".