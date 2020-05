Uomini e Donne, "intollerante a quella roba": Alessandro Graziani, sfogo durissimo dopo l'addio

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

Alessandro Graziani lascia Uomini e donne. Va via. Bye bye Giovanna Abate (e bye bye a Maria De Filippi e al programma di Canale 5). E per il corteggiatore- tentatore si spengono i radar della tv. Ora, dopo l’uscita di scena, torna a parlare in un’intervista al Magazine ufficiale della trasmissione. “Ero diventato intollerante a questo modo di fare infantile. A oggi, però, credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”, racconta Alessandro a proposito di Sammy. Insomma, Giovanna non sarebbe nei suoi pensieri. E, lo ricordiamo, l’Alchimista (alias Davide) potrebbe monopolizzare le vicende di cuore di Giovanna. Che sembrerebbe abbastanza confusa.

Ma Alessandro, forse ricorderete, è stato il tentatore di Serena Enardu. A Temptation island vip tutto è precipitato tra Pago e Serena per colpa dei suoi muscoli. Adesso - dopo un anno esatto - torna a parlarne: “Come ho già detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. Non so bene perché si siano lasciati; non ho mai più voluto cercarla da gennaio”. Pago e Serena, intanto, si sono mollati.

