Striscia la notizia, il pugno in pieno volto sotto gli occhi delle forze dell'ordine: Moreno Morello aggredito da Sandokan, il video

Anche un pugno in faccia, sotto gli occhi delle forze dell'ordine. Tutto l'orrore di Sandokan contro Moreno Morello e la troupe di Striscia la notizia in 50 secondi di panico. L'inviato di Antonio Ricci torna a indagare su Angelo Esposito, che Striscia ha soprannominato Sandokan perché in un precedente servizio aveva accolto l'inviato armato di scimitarra, ma l'esterna finisce in dramma.

Una volta raggiunto a Ceccano, spiega Morello, "il furbetto insieme a due parenti ci ha aggredito a suon di bastonate, pugni e lancio di sassi enormi". Poi il pugno in pieno volto, a tradimento, a un collaboratore di Striscia che stava scappando a gambe levate. Il tutto tra urla e minacce di questo tenore: "Ti uccido!".

