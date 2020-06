Vittorio Sgarbi a Quarta Repubblica ribalta tutto: "Perché è egoista portare la mascherina". Ci stiamo rovinando?

09 giugno 2020 a

a

a

Non voler indossare la mascherina da egoisti? Nicola Porro lo chiede a Vittorio Sgarbi, ospite di Quarta Repubblica, e il critico/onorevole ribalta totalmente il quadro: è da egoisti portarla, semmai. "Si difende sè stessi dagli altri, ma all'aperto chi porta la mascherina è talmente egoista che si difende anche dall'aria che respira - è il paradosso di Sgarbi, da sempre ultra-critico con la gestione autoritaria dell'emergenza sanitaria -. Torniamo alla normalità! Smettiamola di essere egoisti!".

Le grida di Sgarbi contro Giuseppe Conte: "Assurdo, pericoloso". Italia "suicidata", la furia cieca del critico

Sull'altra sponda si siede invece Jacopo Fo, che difende le ragioni del "sì": non indossare la mascherina è un atto di egoismo perché "è grave non capire che stiamo uscendo da una situazione drammatica ed è il minimo avere una protezione per sè e per gli altri". Gli fa eco il giornalista Carlo Puca, che definisce il gesto di rifiuto "anacronistico", dal momento che "è civilissimo per esempio togliere le scarpe all'ingresso di casa". Se non per la salute, insomma, fatelo per il galateo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.