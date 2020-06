Stasera Italia, il dramma di Veronica Genitli in diretta tv: il big del Pd che si trasforma in incubo

12 giugno 2020 a

Un incubo, per Veronica Gentili. L'incubo è Gianni Cuperlo, il piddino col passato da comunista duro e puro. Di lui e della conduttrice di Stasera Italia se ne occupa Il Tempo, che in primis cita un'amica di Cuperlo, la quale su di lui afferma: "È bravissimo, carità, ma il Dams di Bologna lo ha rovinato, può andare avanti per ore a ribattere su un punto marginale di un programma”. E che c'entra la Gentili? Presto detto, qualche sera fa Cuperlo era ospite di Stasera Italia. E Il Tempo scrive: "Tutto da ammirare lo sguardo della conduttrice Veronica Gentili, degno di un’opera di Fausto Pirandello, durante l’enfatica concione cuperliana. La postura gentiliana esprimeva nello stesso tempo disagio e stupore, fino a quando, con le mani giunte, la giornalista ha sibilato: Cuperlo, devo andare in pubblicità. Già, eccolo l'incubo: Cuperlo, in tv, con la sua flemma non smette mai di parlare. Che disastro, per chi conduce.

