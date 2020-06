Uomini e Donne, Gemma Galgani e i 10 anni di tv? Festa rovinata: accuse pesantissime alla Dama

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

Dieci anni di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Finalmente l’amore: Sirius, Nicola Vivarelli. Il marinaio finito nella tempesta perché più giovane della Dama torinese, Gemma Galgani. Ora per loro arriva la prova del nove: forse Temptation island, ai nastri di partenza. Ma Gemma festeggia 10 anni di tv sui social. Dove pubblica un video che supera 500 mila visualizzazioni in poco tempo. Ma il boccone amaro arriva quando i follower la prendono di mira per la storia con Sirius. Accade di nuovo: tutto questo lascia senza fiato la Rete. Lei incassa il colpo. Va avanti. Adesso dovrà dimostrare che il flirt con Sirius è roba vera. Ma il popolo della Rete accusa e sferra colpi.

