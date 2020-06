La vita in diretta, impensabile Lorella Cuccarini: "Non te lo avevo mai detto", la confessione su Alba Parietti

20 giugno 2020 a

Siamo a La Vita in diretta, una delle ultime puntate con la conduzione di Lorella Cuccarini su Rai 1, epurata per "sovranismo". Ospite ecco Alba Parietti, con la quale si parlava di Vasco Rossi e delle sue rivelazioni sulla Silvia della celebre canzone. Ma prima del Blasco, la Cuccarini ha spiazzato tutti, rivolgendosi ad Alba Parietti con queste parole: "Alba posso dirti che sei bellissima con questo nuovo taglio? Non te lo avevo mai detto. Ti ho già visto nei giorni scorsi". un bellissimo complimento, insomma, da donna a donna. Dunque, Vasco. E la Parietti ha confermato che, probabilmente, il cantante si è ispirato a lei per una canzone: "Il grande Vasco una sera ad un certo punto cominciò a telefonarmi per cantarmi una canzone, ascoltai tutto l’album quando uscì e mi riconobbi in ‘Quanti anni hai’ così gli chiesi se potevo dire che l’aveva scritta per me e mi concesse di dirlo di Albachiara", ha spiegato Alba Parietti.

