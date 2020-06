Tv Talk, impensabile confessione di Lucia Annunziata: "Cosa penso di me stessa"

20 giugno 2020 a

Una Lucia Annunziata a tutto campo, quella che si racconta e si confida a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio su Rai 3, dove era presente anche Enrico Mentana. Curiosa la frase con cui si critica ed elogia Mitraglietta: "Io mi considero abbastanza noiosa - ha rivelato -. Enrico Mentana è il più grande giornalista televisivo che abbiamo", ha aggiunto. Dunque, le riflessioni sul ruolo della donna: "Se fossi uomo riceverei meno critiche? Non importa. Ho fatto pace con la questione femminile anni fa. Ora, se una cosa mi viene detta perché sono donna, non me ne frega niente", taglia corto. E ancora, sulla questione aggiunge: "Quando gli uomini ti fanno una critica basata sul fatto che sei donna, il solo rispondere significa farsi mettere esattamente dove vogliono loro", conclude Lucia Annunziata.

