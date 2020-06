Live-Non è la D'Urso, la madre di Favoloso in studio vestita da sola: un clamoroso messaggio a...?

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

Sfilata in studio davanti alle telecamere. L’ennesima performances per Loredana Favoloso, madre di Luigi Mario (ex di Nina Moric). Loredana entra in studio a Live-Non è la D'Urso su Canale 5 domenica 21 giugno vestita da sposa sulle note di Mahmood. La scelta dell’outfit non è casuale. Infatti, suo figlio ed Elena Morali si sono sposati ieri con un rito Masai a Zanzibar. Loredana decide di non mancare all’appuntamento facendo persino la passerella. Sui social ne parlano tutti. Ed è gia un “meme” quella scena. Loredana, che compare in tv quando suo figlio aveva fatto perdere le proprie tracce a Natale, sembra che voglia entrare di diritto nel mondo della tv. Probabilmente il suo sogno nel cassetto. In parte realizzato.

