Live, chiusura da fantascienza per Barbara D'Urso: share, picchi assurdi

Live-Non è la D'Urso spegne i motori. Ultima puntata. Pausa estiva. Si ritorna a settembre. Lo show di Canale 5, giunto alla seconda edizione, confermato insieme a tutti gli altri programmi di Barbara D’Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live (e nel 2021 arriva anche il Grande Fratello Nip). Ieri - domenica 21 giugno - la chiusura col botto. Uno share che ha superato il 13% in media nella lunga diretta, ma con picchi assurdi: oltre il 20% con più di 3 milioni di spettatori incollati alla tv. Volando, come sempre, le interazioni social: hashtag in tendenza su Twitter e più di 10 milioni di contatti. La D’Urso saluta il pubblico e ringrazia il Biscione. Sono stati mesi difficili. Impegnativi. Ma Barbara ha saputo raccontare il Paese, in ginocchio per il coronavirus. Senza pubblico in studio (per la prima volta nella storia della televisione). Missione compiuta. E gli ascolti le hanno dato ragione.

