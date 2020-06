Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco chiude dopo 20 anni: "Grazie, Tg1", un finale raggelante

26 giugno 2020 a

Dopo 20 anni è calato il sipario su La Prova del Cuoco, che dalla prossima stagione non farà più parte dei palinsesti Rai. A Elisa Isoardi non è riuscita l’impresa di risollevare un programma che ha ereditato da Antonella Clerici in uno stato di sofferenza. La conduttrice ha voluto ringraziare di cuore Claudio Lippi “per quello che hai fatto e per avermi fatto scoprire un altro ritmo, un modo diverso di scandire il tempo”. Il noto volto della tv ha replicato così: “Nello spettacolo sembriamo tutti amici. Non è assolutamente vero, ma nascono degli amori profondi e non scorderò mai quello che Elisa ha fatto per tutti noi e per la trasmissione, che ricorderemo sempre anche se non ci sarà più”. “Siete voi che avete aiutato me”, è stata la chiosa della Isoardi, che ha poi concluso ufficialmente la trasmissione con due parole: “Grazie, Tg1”.

