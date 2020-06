La Vita in Diretta Estate, "c'è troppa cronaca nera": la prima critica alla coppia inedita Delogu-Masi

29 giugno 2020 a

Grande curiosità ha accompagnato la prima puntata de La Vita in Diretta Estate. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno lasciato spazio a Marcello Masi e Andrea Delogu. Una coppia inedita che ha avuto un ottimo riscontro sui social, ma lo stesso non si può dire per il programma: più di qualcuno ha storto il naso davanti ai contenuti proposti. “Troppa cronaca nera”, è uno dei commenti più diffusi sui social, a conferma del fatto che il pubblico generalista è stanco di un certo tipo di argomenti dopo il coronavirus e il lockdown. La buona notizia per La Vita in Diretta Estate è che i conduttori sembrano funzionare e hanno ottimo potenziale, ma il format forse va rivisto rispetto a quello della versione Matano-Cuccarini.

