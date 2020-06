Adriana Volpe e Viola, "Ogni mattina" è un mezzo flop. Ma c'è una sorpresa: il Tg8...

Francesco Fredella 30 giugno 2020 a

Non vanno oltre l’1% di share. Il nuovo programma di Otto con Adriana Volpe e Alessio Viola si lecca le ferite. Ogni mattina, nella sua lunga diretta di quattro ore, non riesce a fare i conti con i colossi del daytime: da Rai a Mediaset, passando per La7 e le altre Reti. Un esordio che ha tutto il sapore del flop. Un solo punto non è tantissimo, anche se è ancora molto presto per fare bilancia.

Il format, che ha visto ieri la prima puntata, sembra un mix tra Vita in diretta, Prova del cuoco e altri programmi. “Siamo venuti già litigati", aveva esordito all’inizio del programma Viola. Il riferimento, a quanto pare, era diretto all’accesa discussione tra Matano e la Cuccarini (che a colpi di post hanno avuto uno “scazzo” senza precedenti) Ieri, nella giornata di esordio, è andato in onda anche il suo TG8: un piccolo salto in più, ha racimolato l’1,2% di share. Oggi seconda giornata per Otto. Palla al centro. Saliranno gli ascolti? Aspettiamo ventiquattro ore.

