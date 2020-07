Temptation Island, Annamaria e il dettaglio hot su Antonio: dove mette le mani, ormoni a palla

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

Antonio fa subio il “piacione” a Temptation Island, la cui nuova edizione ha esordito su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Al falò arriva un video per Annamaria: il suo fidanzato si fa spalmare la crema. “Mi piace la ragazza solare, alla mano...”, dice Antonio. La sua fidanzata sbotta. Lui mette le mani sulle cosce delle tentatrici. Il particolare hot non sfugge: ormoni a palla. La temperatura sale. Arriva alle stelle. Ed è subito caos nel villaggio delle ragazze. Annamaria vuole chiarezza. Siamo ancora alla prima puntata. Eppure la sensazione è che ne vedremo delle belle: noi, perché lo stesso non si può dire di Annamaria e Antonio viste le premesse.

