Striscia la Notizia, cannonata di Maurizio Costanzo: "Giovanna Botteri? Ha fatto bene", la sentenza

Maurizio Costanzo in difesa di Giovanna Botteri. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto dopo la polemica tra Striscia La Notizia e la corrispondente Rai dalla Cina. Il fatto è noto a tutti: il tg satirico di Antonio Ricci aveva mandato in onda un servizio sull'aspetto un po' trasandato della Botteri durante l'emergenza coronavirus, scatenando un putiferio. La giornalista ha però preferito l'ironia, chiarendo che con Striscia non c'è stato alcuno scontro.

Non solo, perché in collegamento con Domenica In di Mara Venier la Botteri aveva sfoggiato una t-shirt con il volto della conduttrice. "Ha fatto bene a rispondere con ironia a chi la critica per il suo aspetto - ha subito affermato Costanzo su Nuovo Tv -. È una professionista seria e capace, tra le migliori giornaliste italiane. E non ho mai fatto caso a come si veste e a come si pettina”. Insomma, una chiara frecciatina a Mediaset

