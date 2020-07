Io e Te, Pierluigi Diaco stende Corinne Clery sullo psicologo: "Secondo me dici bugie", gelo su Rai 1

13 luglio 2020 a

a

a

Ancora scintille per Pierluigi Diaco, ovviamente a Io e Te, il programma che conduce su Rai 1 il pomeriggio. Nella puntata di oggi, lunedì 13 luglio, Diaco si è infatti scontrato con Corinne Clery, ospite insieme a Serena Grandi. Il conduttore chiedeva alla Clery quanto ci fosse di vero all'interno della casa del Grande Fratello, il reality a cui prese parte, per poi perdere la pazienza quando la stessa Clery parlava del supporto psicologico all'interno del programma, che veniva offerto da degli specialisti che, ovviamente, il pubblico a casa non vede. Il conduttore si è mostrato scettico sui possibili benefici che possono portare simili figure, nonostante quanto detto dalla Clery. La quale, dunque, gli ha chiesto un poco a brutto muso: "Allora vuoi dire che io dico bugie?". Tranchant la risposta di Diaco: "Io penso di sì". Attimi di gelo su Rai 1.

Io e Te, la confessione del marito di Mara Venier: "Io non volevo", Pierluigi Diaco Spiazzato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.