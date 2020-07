Io e Te, la confessione del marito di Mara Venier: "Io non volevo", Pierluigi Diaco Spiazzato

09 luglio 2020 a

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ospite di Io e Te da Pierluigi Diaco su Rai 1 ha parlato della sua carriera di produttore cinematografico, ma anche della relazione con Mara Venier, che a un certo punto, è intervenuta in trasmissione telefonicamente, ancora bloccata a casa per l’infortunio alla gamba. Nicola Carraro, allora, ha colto l’occasione per confessare: "Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress. Lei vive il programma come fosse un figlio. Non era previsto che spaccasse tutto".

"Sono stata devastata dalla paura, grazie a chi mi ha fatto del male". Mara Venier, gli esplosivi saluti in diretta a Domenica In

Domenica In, terminato da poco, è stato il programma più seguito dell’ultima stagione per la Rai. I due infine hanno anche annunciato di stare scrivendo un libro a quattro mani. L’uno all’insaputa dell’altra. "La Mondadori me lo chiede da tanto tempo, io sono molto pigra e non volevo farlo", ha spiegato la Venier.

