Io e Te, Selvaggia Lucarelli massacra Pierluigi Diaco: "Un caso inquietante. Questo povero conduttore..."

Contro Pierluigi Diaco, il conduttore di Io e Te su Rai 1, scende in campo Selvaggia Lucarelli. Come è noto, Diaco nelle ultime settimane è stato al centro di diverse polemiche e differenti casi, tradendo anche un certo (giustificato) nervosismo. Ma Selvaggia lo boccia quasi senza appello. Lo fa in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di domenica 12 luglio, in cui la chiusa è proprio dedicata al conduttore di Io e Te. "Infine, l'ultimo caso, quello più inquietante. Quello di un conduttore, Pierluigi Diaco, che litiga con un personaggio da un ego straripante e ipertrofico, con cui sarebbe difficile una pacifica convivenza per chiunque: se stesso", picchia durissimo Selvaggia. Che riprende: "Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma Io e te, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso", conclude Selvaggia Lucarelli in un commento di rara ferocia.

