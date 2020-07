CartaBianca, l'assurdo desiderio di Mauro Corona: "Motosega", ma davvero?

22 luglio 2020 a

Un desiderio all'alba del suo compleanno. Mauro Corona a Cartabianca su Rai 3 racconta a Bianca Berlinguer: "Il 9 agosto compirò 70 anni… e spero di arrivarci! Ho saputo che forse mi verranno a trovare delle persone ma io andrò con un amico in una baita dove non arrivano nemmeno i droni! Come regalo vorrei una motosega più leggera per fare le mie statue". Solo dopo fa ritorno in video l'amico Poiana, lo stesso, probabilmente, con cui lo scrittore passerà il compleanno.

Dopo la vita privata nel salotto di viale Mazzini si passa alla cronaca: "Il bambino lasciato nella culla della chiesa a Bari? È facile puntare il dito ma non sappiamo per quale motivo questa coppia si sia privata di un figlio. Magari lo terranno d’occhio in futuro, hanno fatto un gesto disperato ma non senza amore", ha commentato Corona la vicenda che ha tenuto banco per giorni.

