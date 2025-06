Garlasco, lo sfogo di Mauro Corona: "Un'indecenza"

A È Sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e dei nuovi elementi che stanno emergendo dalle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Ma gli ospiti in studio hanno espresso preoccupazione riguardo alla spettacolarizzazione del caso dell'omicidio di Chiara Poggi.

"È un'indecenza di gossip nei programmi, nei giornali - ha spiegato Mauro Corona -. Io non voglio più parlare, soprattutto per rispetto di questa ragazza macellata. E ormai si sono impossessati tutti: le televisioni, i programmi... in una maniera fastidiosa a volte. Sono nati nuovi personaggi che fanno ormai apparizioni giornaliere da un programma all'altro".

"Io vorrei dirti che i genitori di Chiara Poggi hanno ragione - il pensiero di Piero Sansonetti -. Anche se la questione riguarda più noi giornalisti che i magistrati. In parte anche i magistrati. Ma io voglio sapere se c'è bisogno di raccontare se Chiara aveva un telefono o due. Può darsi che importi al magistrato. Ma avere due telefoni non è un reato. Persino se avesse un amante... saranno affari suoi. Non ammazzava i bambini. Si scoprono delle cose su di lei e io credo che noi qui dovremmo avere più senso di responsabilità. Certe cose non è necessario raccontarle"

Stesso discorso anche per Valentina Petrini: "Tutti noi dovremo avere rispetto per questa perdita e lasciare che le indagini vengano condotte nel silenzio. Non mi fido degli avvocati che passano da una trasmissione all'altra".