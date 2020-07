Grande Fratello Vip, richiesta da 100mila euro ad Alfonso Signorini: il vip che diventa un caso in Mediaset

25 luglio 2020 a

Una richiesta un po' eccessiva quella arrivata al Grande Fratello Vip. Un concorrente avrebbe infatti chiesto ben 100mila euro per far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. A darne notizia è il magazine Nuovo. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe proprio di lei: della contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Signorini. Le trattative sono attualmente in corso e, a quanto pare, Mediaset vorrebbe vedere a fianco della madre anche la figlia, Giada De Blanck. Un bel colpo per la trasmissione che vedrebbe un duo sicuramente molto amato dagli italiani e che potrebbe riserbare grosse sorprese. Anche se la conferma della loro presenza ancora non è arrivata.

