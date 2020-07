Nicola Molteni sistema Riccardo Ricciardi: "Vergogna, hai rischiato di essere linciato per aver infamato i morti lombardi"

30 luglio 2020 a

a

a

Botta e risposta tra Nicola Molteni e Riccardo Ricciardi. Il tema a Omnibus, programma di La7, è l'inchiesta che vede coinvolto Attilio Fontana. E proprio su questo si spende il leghista: "Fontana ha avuto un atteggiamento etico, non era a conoscenza della fornitura. Per di più, una volta scoperta, ha deciso di mettere i suoi soldi, non quelli dei cittadini". Per Molteni non si può, come invece accaduto, chiedere le dimissioni del presidente della Lombardia quando ancora c'è un processo in corso. "Non mi pare - ricorda - che la Raggi si sia dimessa quando è stata raggiunta da un avviso di garanzia".

"E il fidanzato di Casalino?". Annalisa Chirico sbotta: "Gogna contro Fontana, indegna di un paese civile"

Poi Molteni si trova a dover fare i conti con il grillino che se la ride sotto i baffi: "A chiedere le dimissioni Fontana c'è un deputato che ha infamato i morti lombardi, che ha rischiato di essere linciato alla Camera. Tu ti devi vergognare". Immediata la replica di Ricciardi a cui non resta che arrampicarsi sugli specchi: "Siete stati voi ad avere un atteggiamento squadrista".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.