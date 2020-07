Tg2, gaffe su Open Arms: "Niente processo per Salvini", attenzione alla reazione dell'inviata

31 luglio 2020 a

Una gaffe clamorosa quella del Tg2. Il telegiornale delle 18.15 si apre con il risultato del voto sul caso Open Arms: "Colpo di scena!", annuncia la giornalista Maria Antonietta Spadorcia, "respinta la richiesta di autorizzazione a procedere. Un colpo di scena, perché tutta la maggioranza, compatta, aveva annunciato la decisione di dire sì: e invece no, non è andata così". Peccato però che si è trattato di un vero e proprio scivolone visto che Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona, a processo ci è andato eccome.

L'errore, compiuto anche dai Rai News, non è stato recuperato in tempo. Infatti solo al termine della stessa edizione del Tg2 è arrivata la rettifica e la precisazione con la notizia corretta. "Nell’edizione del Tg2 delle 18.15, subito dopo l’annuncio della presidente del Senato Casellati del risultato della votazione sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, durante un collegamento abbiamo erroneamente detto che con il voto l’autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, mentre il Senato ha autorizzato il processo al senatore Salvini", si legge nella nota di scuse di viale Mazzini, "È stato un grave errore di interpretazione del risultato, che abbiamo corretto qualche minuto dopo con un vivo del conduttore. Ci scusiamo comunque per aver indotto in errore i nostri ascoltatori".

Ma a quanto pare neppure questo è riuscito a placare l'ira del web, dove, tra le critiche più leggere, si legge: "Non so decidere se sia più squallido l'enorme errore giornalistico, o l'emozione che trasuda dalle parole della giornalista, che dovrebbe almeno far finta di essere imparziale".

