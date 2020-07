Stasera Italia, Matteo Salvini attacca Matteo Renzi: "L'ennesima capriola non mi stupisce"

31 luglio 2020 a

Matteo Salvini ha rilasciato una intervista alla trasmissione Stasera Italia, in onda su Retequattro e condotta da Veronica Gentili. Il leader leghista ha parlato del voto del Senato e ha ribadito di andare avanti per la sua strada. "I politici che vanno a processo di solito sono preoccupati perché rubano. Io vado a processo perché ho difeso il mio Paese, perché ho fatto quello che gli elettori e gli italiani mi hanno chiesto: ho bloccato gli sbarchi, respinto i barconi e contrastato gli scafisti. Se pensano di intimorirmi e di fermarmi, hanno sbagliato a capire".

Salvini poi ha spiegato da chi è più rimasto deluso per la decisione del Senato: "Dai grillini. Umanamente e non politicamente mi spiace. Sono rimasto deluso perché ho governato con delle persone con cui in un anno abbiamo fatto delle buone cose: quota 1oo, la flat tax per le partite Iva, il codice rosso per le donne e il blocco degli sbarchi". La giravolta di Renzi? "Io e gli italiani non ci aspettiamo più niente: l'ennesima capriola non mi stupisce".

