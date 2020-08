Io e Te, un Alessandro Sallusti mai visto né sentito: "Mi ha cambiato la vita", confessione privatissima

04 agosto 2020 a

Un ospite diverso dagli altri a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Già, perché in studio c'era Alessandro Sallusti, uno che non ama raccontare più di tanto i fatti suoi. Ma a Io e Te si è chiamati a fare quello. Il direttore del Giornale premette: "Sono molto timido, introverso e anche noioso e l’idea di dover rispondere a domande che non riguardano il mio lavoro m’imbarazzo". Eppure, poi, si lascia andare, dopo che Diaco gli mostra una toccante videodedica di Patrizia Groppelli, la sua attuale compagna. Su di lei, Sallusti afferma: "Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita". Diaco sottolinea: "Una vera e propria dichiarazione d'amore". E ancora, Sallusti: "La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d’amore in Puglia", confessa e conclude Sallusti.

