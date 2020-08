Nicola Porro, Quarta Repubblica riparte il 31 agosto: "Una grossa novità", l'arrivo in esclusiva in studio

20 agosto 2020 a

Nicola Porro tornerà al timone di Quarta Repubblica già il 31 agosto, dopodiché sarà in onda ogni lunedì su Rete 4. Il giornalista si presenterà con una novità non da poco: l’arrivo in esclusiva di Gene Gnocchi che avrà licenza di fare ironia sul mondo dei social. “Dall’apertura delle scuole all’andamento delle pandemia per capire se arriverà la seconda ondata - ha dichiarato Porro all’Ansa - poi le regionali e le possibili fibrillazioni nel governo. In più il tema dell’economia che non gira, che è il vero tema per il nostro futuro. Sarà un autunno molto caldo”. E Quarta Repubblica lo racconterà come ha sempre fatto, in quel modo che l’ha resa un punto fermo del palinsesto Mediaset: “L’impostazione rimane la stessa, è un programma giovane. Manterremo un profilo di informazione diretta, che verrà rilanciato di più. Avrò ospiti del mondo economico, come sempre, anche per spronare la politica su un terreno che mi è più congeniale”.

