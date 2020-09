Temptation Island, corna brutali prima del via. Terremoto: slitta il programma della Marcuzzi?

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Slitta tutto per colpa di un presunto tradimento. E adesso Temptation island viene posticipato, almeno secondo le ultime indiscrezioni. La data del 9 settembre potrebbe non essere più tanto certa per il via del programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La coppia in questione sarebbe quella composta da Alberto e Speranza. Lei, però, ha ammesso di non fidarsi di lui. Insomma troppe bugie. Poca fiducia. E adesso si alza un nuovo polverone perché si parla di una clamorosa rottura proprio prima dell'inizio del programma della Marcuzzi. La nuova edizione parte a ruote sgonfie? Il promo in onda su Canale 5 annuncia l’inizio di Temptation island fissato per il 9 settembre, ma una strana voce ci dice che slitterà tutto.

