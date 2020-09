Pierluigi Diaco, doccia gelata per Io e Te: "Non è arrivato il tampone, salta l'ultima puntata"

03 settembre 2020 a

Non ci sarà un'ultima puntata di Io e Te, il programma condotto dal giornalista Pierluigi Diaco su Rai 1, che qualche giorno fa aveva chiuso i battenti causa Covid. La conferma arriva proprio da lui, che all'AdnKronos ha detto: "Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda domani per l’ultima puntata di Io e Te". Il conduttore poi è andato avanti a ringraziare Katia Ricciarelli, figura fissa della trasmissione, il cast, la redazione e tutta la produzione per la realizzazione delle 65 puntate dell'edizione estiva. "Naturalmente dispiace a tutti noi non aver avuto l’occasione di salutare i nostri affezionati telespettatori, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto" ha continuato.

"Il mio grazie più commosso va al pubblico, che si è affezionato al nostro lavoro - ha detto Diaco - e ci ha premiato con affetto. Sono orgoglioso del lavoro fatto insieme alla squadra". Il giornalista inoltre ha anticipato un altro progetto cui sta lavorando, che presenterà alla Rai e che spera andrà in onda nel 2021.

