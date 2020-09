Stefano Bonaccini a L'aria che tira: "Il grave problema al cuore, quando avevo 9 anni"

08 settembre 2020 a

Qualcosa, nonostante le differenti appartenenze politiche, accomuna Stefano Bonaccini e Raffaele Fitto: lo staff che cura la campagna elettorale. Un dettaglio non da poco e che la stessa Myrta Merlino, durante L'Aria Che Tira su La7, ricorda al governatore dell'Emilia Romagna in collegamento. "Lei e il candidato in Puglia per il centrodestra avete lo stesso staff che 'ringiovanisce' i look - esordisce la conduttrice per poi chiedere -. Fitto ce lo ritroviamo con gli occhiali a gocce e la magliettina come lei?".

Ma quella che doveva essere una domanda scherzosa si è tramutata in fretta in qualcosa di più serio. Il presidente dem infatti risponde: "Io avevo la barba e gli occhiali ancora prima di incontrare questo staff". Un'uscita che la Merlino liquida con una risata. Per Bonaccini però il tema non è ancora chiuso: "Come lei ben sa io ho perso 10 kg perché sono stato operato al cuore da bambino, a 9 anni, ho avuto un problema serio e chi fa il nostro mestiere sa che se non c'è buona alimentazione rischiamo di avere qualche difficoltà". Una confessione inaspettata anche per la conduttrice che, con lieve imbarazzo, ha cambiato argomento.

