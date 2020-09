Non è l'arena, Dagospia e la voce (scomoda) a La7: Myrta Merlino alla domenica? Un guaio per Massimo Giletti

04 settembre 2020 a

Tra le novità della prossima stagione televisiva, il "raddoppio" di Myrta Merlino a La7: non solo L'aria che tira, ogni mattina nel corso della settimana, ma anche un nuovo programma di informazione e intrattenimento la domenica pomeriggio, un progetto che la conduttrice covava da tempo e che ora Urbano Cairo ha deciso di affidarle. Nella stessa domenica in cui, alla sera, va in onda Non è l'arena, il programma di grande successo condotto da Massimo Giletti. E il format della Merlino, in verità, potrebbe riguardare gli stessi temi - cronaca e politica - che alla sera verranno trattati da Giletti. Una "ripetizione" sulla quale punta i fari Dagospia, che dà conto di una "voce" che gira nei corridoi de La7. "Non tutti festeggiano per la domenica pomeriggio affidata a Myrta Merlino - si legge su Dago -, tra chi scommette sul flop e chi si sofferma sulla strategia di palinsesto. L'aria che tira la domenica non rischia di pestare i piedi a Non è l'Arena di Giletti bruciando argomenti ed ospiti?", si interroga sornione Dagospia, senza però rivelare chi sia a porsi simili interrogativi.

