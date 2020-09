Grande Fratello Vip, Mario Balotelli contro Dayane Mello: "Innamorata? Ti aspetta con le pistole", la regia nasconde i messaggi

19 settembre 2020 a

Suo malgrado Mario Balotelli si è trovato invischiato nel Grande Fratello Vip. Il fratello Enock è uno dei concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ed è già tra i cinque più graditi, almeno secondo l’esito del primo televoto. A far divampare la polemica è però stata la confidenza di Dayane Mello, che ha dichiarato di essere stata follemente innamorata di Mario Balotelli e di provare ancora qualcosa per lui, anche se sono passati tanti anni dalla loro frequentazione, che non è mai stata davvero una storia d’amore. Il calciatore non ha affatto gradito (eufemismo) il fatto di essere stato tirato in mezzo al GF. “Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro perché arrivo con le sciabole”, è stato il primo messaggio scritto su Twitter da Balotelli, che ne ha poi pubblicato un altro: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole”. Messaggi che il GF si è guardato bene dal mandare in onda, anzi Signorini ha rassicurato Enock che con il fratello la situazione fosse tranquilla. Non è esattamente così.

