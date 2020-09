Domenica Live, Cristiano Malgioglio a Barbara d'Urso: "Ti faccio vedere come si fa", mai visti così in diretta

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

a

a

Un attesissimo momento (delirante) a Domenica Live. Arriva Cristiano Malgioglio. Balla “jerusalema” con dei ballerini di colore che fanno salire la temperatura. Il ritmo del famoso brano conquista tutti: sembra che, subito dopo, siano arrivati i complimenti dell'autore della canzone, che stava seguendo il programma di Barbara d’Urso. Una scena epica: Carmelita e Cristiano (che chiede un applauso per le gambe perfetta della conduttrice: una vera bomba sexy). “Ma non balli? Adesso ti faccio vedere io come si fa”: la d’Urso balla. Lo show è servito. Sui social questa scena diventa virale. Migliaia di like in poche ore. E spunta un giallo: la contessa De Blanck ha sognato Cristiano Malgioglio. Come mai?

Non solo Asia Argento: Live, anticipazioni clamorose. Barbara D'Urso sfonda lo share?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.