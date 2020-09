Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Fausto Leali: "Non si dice", ma si smentisce subito e dà del "negro"

21 settembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip si apre con il processo a Fausto Leali, reo di aver pronunciato più volte la parola “negro”, anche se mai in senso dispregiativo. Ma ciò non è bastato per placare l’opinione pubblica, che non perdona quella frase su “nero è il colore, negro è la razza”. “Le parole hanno sempre un peso, se pronunciate nella casa del GF Vip ancora di più”, ha dichiarato Alfonso Signorini che poi ha chiarito che la “parola con N” non deve essere pronunciata all’interno del reality show di Canale 5. Peccato che il conduttore si è smentito a tempo record, dato che poco dopo ha dichiarato: “Pensa a quel poliziotto che ha messo il ginocchio sulla faccia di quel negro”. “La pezza peggio del buco”, hanno commentato i social, a dir poco scatenati su questa vicenda di Leali: non a caso il GF Vip schizza al primo posto delle tendenze italiane nonostante la serata di elezioni e referendum.

